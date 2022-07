Agentes municipais vão poder passar mais multas

Projeto de lei Agentes municipais com poderes reforçados

Os agentes municipais vão ter competências reforçadas, de acordo com um projeto de lei que brevemente será discutido e votado no Parlamento do Luxemburgo. O anteprojeto é da autoria do ministro da Justiça, o lusodescendente Félix Braz, e do ministro do Interior, Dan Kersch.