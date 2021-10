O polícia é acusado, pelo Ministério Público, de ter cometido uma agressão, provocando, intencionalmente, golpes e ferimentos no agredido. O agente está sob supervisão judicial enquanto a investigação prossegue.

Agente acusado de ferir intencionalmente uma pessoa durante tumultos na Festa nacional

O polícia é acusado, pelo Ministério Público, de ter cometido uma agressão, provocando, intencionalmente, golpes e ferimentos no agredido. O agente está sob supervisão judicial enquanto a investigação prossegue.

Um agente da polícia luxemburguesa foi formalmente acusado de ter ferido intencionalmente, e com gravidade, uma pessoa na noite da Festa nacional.

Na noite de 22 para 23 de junho registaram-se, na capital do país, confrontos tumultuosos entre grupos de transeuntes e agentes da polícia. No contexto de altercações entre a polícia e um desses grupo, numa rua perto do Palácio Grã-Ducal, uma pessoa foi ferida com gravidade no rosto por um agente, que foi agora identificado, anunciou, esta quinta-feira, o Ministério Público.

Ameaças de morte a agentes da polícia nas redes sociais geram queixa na justiça A Direcção-Geral da Polícia Grã-Ducal informou o Ministério Público de várias publicações nas quais os agentes ou a instituição foram, alegadamente, sujeitos a hostilidade, ao ponto de serem mesmo ameaçados de morte. O procedimento é raro, mesmo sem precedentes.

O polícia foi apresentado perante o juiz de instrução responsável e foi acusado de ter provocado lesões corporais intencionais, segundo refere o Luxemburger Wort, tendo ficado sob supervisão judicial.

A violência inédita das cenas, que foram filmadas pelos telemóveis de quem assistia aos tumultos, levou, na altura, a Inspeção Geral da Polícia a abrir um inquérito. No meio dos confrontos, vários agentes também ficaram feridos, mas sem registo de gravidade.

No entanto, a investigação do Ministério Público aponta para que a força usada pelo agente possa ter sido desproporcional face aos acontecimentos e considerou que o agente provocou "golpes e ferimentos voluntários" no agredido.

A investigação sobre a globalidade dos factos está ainda por concluir, ficando o agente, para já, sob supervisão judicial.





