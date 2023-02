Afinal o número de portugueses que vivem no Luxemburgo é superior ao indicador revelado publicamente pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC). Tudo porque há 16 mil portugueses que têm também a nacionalidade luxemburguesa e não são contabilizados no número de cidadãos portugueses.

Luxemburgo 4 min.

Estatísticas

Afinal, quantos portugueses vivem no Luxemburgo?

Madalena QUEIRÓS Afinal o número de portugueses que vivem no Luxemburgo é superior ao indicador revelado publicamente pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC). Tudo porque há 16 mil portugueses que têm também a nacionalidade luxemburguesa e não são contabilizados no número de cidadãos portugueses.

O Contacto pediu ao STATEC que apurasse a totalidade de portugueses e o número é de 110.175. Quando o indicador oficial que consta da tabela das nacionalidades dos estrangeiros portugueses a viver no Luxemburgo é de 93.678. As contas são apresentadas por François Peltier, responsável pela Unidade de População e habitação do STATEC, em entrevista ao Contacto. Só em termos de números oficiais “nos últimos dez anos a população portuguesa cresceu 14%: em 2011 os portugueses eram cerca de 82. 363 e em 2022, 93.678”, conclui François Peltier. Mas são mais de 110 mil se contabilizarmos os que têm outras nacionalidades.

François Peltier, responsável da unidade de População e Habitação do Statec Anouk Antony

Tudo porque “quando falamos de nacionalidade designamos sempre uma nacionalidade principal”, sublinha. “As regulações da UE determinam que cada país siga a mesma metodologia, o que significa que todos os que sejam luxemburgueses, mesmo que tenha outra nacionalidade, serão sempre contabilizado como luxemburgueses”, diz.

E o número de pessoas que falam português é muito maior se a este indicador juntarmos o número de lusófonos. Só a população brasileira aumentou cerca de 137% para 2853, nos últimos dez anos. A somar a 680 brasileiros que possuem a nacionalidade luxemburguesa e mais 490 com outras nacionalidades. Oficialmente já há, assim. 4023 brasileiros a residir no Luxemburgo. Já a população com a nacionalidade da Guiné-Bissau, aumentou de 55 para 431 pessoas, desde 2011. O aumento foi de 684%, mas deve ser relativizada tendo em conta os números absolutos que são baixos.

Número de habitantes não para de crescer

“Se compararmos os números da população com os últimos dados disponíveis do recenseamento de 2011, a população luxemburguesa era de 512 353 pessoas. Nos últimos anos, a população do Luxemburgo nunca parou de aumentar e em 1 de janeiro de 2002 tínhamos cerca da 645 397 habitantes. Tivemos um aumento de cerca de 130 mil pessoas, que corresponde a um aumento de 26% da população, o que é um crescimento muito importante”, diz.

Um valor muito acima de outros países europeus. “O Luxemburgo tem um aumento demográfico muito elevado, o que significa um crescimento de cerca de 2% por ano da população. Um crescimento que é devido ao fator migratório, são pessoas que vêm do estrangeiro que fazem aumentar o crescimento da população. “Entre 80 e 85% do crescimento demográfico explica-se pelas migrações. Os restantes 15% a 20% explicam-se por um crescimento natural”, diz. O que significava que a percentagem de estrangeiros tem vindo a crescer. Em 2011, cerca de 43% da população tinha uma nacionalidade estrangeira. Hoje os estrangeiros já são 47%. “Nos últimos anos esse número tem diminuído na sequência da aprovação da lei sobre a dupla nacionalidade que começa a ter efeitos, porque vemos cada vez mais estrangeiros adquirem a nacionalidade luxemburguesa e passam a ser contabilizados nas estatísticas como luxemburgueses, mesmo que tenham igualmente a nacionalidade portuguesa, por exemplo. O máximo de população estrangeira que se atingiu foi 48% em 2018. E nos últimos anos a tendência é que esse valor diminua, quando antes tinha tendência a aumentar”, sublinha

40% da população estrangeira fala português

Em termos de idiomas, os dados mais recentes revelam que 323 557 pessoas, indicavam que falavam luxemburguês, o que corresponde a 70,5% das pessoas, de acordo com números referentes a 2011. O luxemburguês lidera a lista de línguas faladas seguido pelo francês com 55,7%. O português e o inglês estão quase na mesma posição: cerca de uma em cada cinco pessoas fala uma destas línguas. “Cerca de 20% das pessoas falam português regularmente, seja no trabalho, em família ou com os amigos. Se olharmos por nacionalidade, no caso dos portugueses: 34,9% falavam luxemburguês, 17,4% o alemão, 67,9% o francês e quase 100% o português, 2% o italiano e 8% o inglês. Em média, as pessoas da nacionalidade portuguesa falam 2,2 línguas, sendo que na população total temos o valor de 2,1%. Estes são valores de 2011 e a realidade pode ter-se alterado, mas isso só o saberemos no próximo ano”, afirma François Plentier

A caminho de um milhão

E quantos seremos no Luxemburgo daqui a alguns anos? “É muito difícil projetar a população, porque não conhecemos o futuro. Mas o que fizemos foi elaborar diferentes hipóteses. Calculámos o crescimento da população conjuntamente com as projeções económicas. Sabemos que o fator principal de crescimento da população são as pessoas migrantes que vêm para o Luxemburgo por razões económicas.Fizemos diferentes hipóteses económicas, da mais otimista à menos otimista e, em todos os casos, o que constatamos é que a população vai aumentar nos diferentes cenários”.

“As últimas projeções foram feitas em 2017, mas fizemos recentemente uma atualização, tendo em conta as últimas evoluções. No dia 1 de janeiro de 2022, 645 mil habitantes estavam contabilizados no Luxemburgo. No cenário mais central, o STATEC projeta uma população de 750 mil habitantes em 2030, perto de 900 mil em 2040 e um milhão de habitantes será ultrapassado no meio de 2040”, conclui o responsável pela Unidade da População e Habitação.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.