Afinal o Luxemburgo não vai investir em três helicópteros militares

Susy MARTINS A operação previa um investimento de cerca de 500 milhões de euros.

O Luxemburgo decidiu não investir em três helicópteros militares. Estava previsto utilizar estes três aparelhos em cooperação com a Bélgica. No entanto, o Exército belga decidiu, a 24 de junho, reduzir a sua frota e assim não investir em três novos helicópteros. Uma decisão que levou o Governo do Luxemburgo a cancelar o projeto de compra.

Uma informação comunicada pelo ministro da Defesa, François Bausch, em resposta a uma questão parlamentar do deputado do partido ADR, Fernand Kartheiser.

O projeto estava orçado em 500 milhões de euros, mas o ministro sublinha que ainda não havia contratos assinados, e que também não vai ser preciso formar pilotos luxemburgueses para pilotar esse tipo de helicópteros.



