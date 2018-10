Apesar de o MeteoLux prever alguma neve para este domingo nas terras altas, o instituto diz que esta deverá chegar a sério ao Grão-Ducado na próxima terça-feira.

Afinal, neve chega na próxima terça-feira

Apesar de o MeteoLux prever alguma neve para este domingo nas terras altas, o instituto diz que esta deverá chegar a sério ao Grão-Ducado na próxima terça-feira.

O Meteolux prevê a queda dos primeiros flocos de neve do ano este domingo à noite, sobretudo nas zonas altas, a mais de 350 metros acima do nível do mar. Mas refere que não será o suficiente para formar camadas, já que se irá fundir com alguma chuva, esperada também para a noite.

A precipitação e o tempo cinzento continuam na segunda-feira com os termómetros a registarem entre 2 e 4 graus de mínima e máximas entre os 5 e 7 graus. De acordo com as previsões do Meteolux, na terça de manhã é esperada alguma queda de neve e chuva um pouco por todo o país. A partir de quarta-feira as temperaturas voltam novamente a subir até aos 13 graus de máxima e 7 de mínima.

Entretanto, em alguns países da Europa, a neve já começou a cobrir a paisagem de branco.

