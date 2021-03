Cafés e restaurantes deverão poder funcionar em serviço de esplanada a partir de 7 de abril.

Afinal não vai haver registo dos clientes nas esplanadas

Susy MARTINS Cafés e restaurantes deverão poder funcionar em serviço de esplanada a partir de 7 de abril.

Os clientes que frequentem as esplanadas dos restaurantes e cafés, que deverão reabrir a 7 de abril já não precisarão de dar o seu nome e dados pessoais nos estabelecimentos. O Ministério da Saúde decidiu voltar atrás na proposta de obrigatoriedade de registo para os clientes que frequentem estes espaços no novo projeto da lei covid-19. O texto foi alvo de críticas por parte dos deputados da comissão parlamentar da Saúde que defenderam que o registo de clientes não é "oportuno" nem "praticável".

Segundo o texto legislativo inicial, à chegada dos estabelecimentos os clientes deveriam indicar o nome, endereço e número de telefone ou email, a fim de serem contactados caso houvessem casos de infeção por covid-19.

Aumento de casos no Luxemburgo "ainda não é exponencial" As medidas de contenção impostas pelo Governo continuam a dar frutos, mas "bem menos do que antes", considera o porta-voz da Task Force Covid-19.

Segundo o relator do projeto de lei, Mars di Bartolomeo, o registo poderá eventualmente ser introduzido quando houver uma reabertura generalizada do setor da Horeca. À questão se as esplanadas vão finalmente ser abertas a 7 de abril - uma vez que Xavier Bettel disse há uma semana que tudo depende da situação epidemiológica - o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, estima que até quarta-feira já poderá saber-se a resposta definitiva do Executivo. Em qualquer caso, a reabertura diz apenas respeito aos estabelecimentos que dispõem de autorização para explorar uma esplanada. No mesmo sentido, haverá regras restritas, nomeadamente duas pessoas por mesa.

Recentemente o partido ADR saudou a reabertura das esplanadas, mas reiterou que o setor devia poder reabrir em pleno. Ideia que está na base do protesto da Horeca, a 2 de abril. Um dos setores mais afetados pela pandemia, cafés, bares, discotecas e restaurantes do país estão de portas fechadas desde o dia 26 de novembro de 2020.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.