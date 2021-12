Conselho de Estado considera que famílias com quase 9.000 euros de rendimentos mensais não vivem em situação precária e de exclusão social.

Afinal, cantinas escolares gratuitas só em setembro de 2022

Manuela PEREIRA Conselho de Estado considera que famílias com quase 9.000 euros de rendimentos mensais não vivem em situação precária e de exclusão social.

Afinal não será em janeiro do próximo ano, mas a partir do próximo ano letivo, em setembro, que as cantinas escolares vão ser gratuitas para os alunos do Luxemburgo cujos pais têm rendimentos baixos ou médios, considerados todos aqueles que não ultrapassem quatro vezes o salário mínimo, ou seja 8.800 euros mensais.

O anúncio de adiamento da gratuitidade das cantinas dos ateliers de tempos livres (‘maison relais’, em francês) foi feito esta quinta-feira pelo ministro da Educação, Claude Meisch. A aplicação da medida é assim retardada oito meses. Em causa as reservas sobre os critérios de seleção.

O Conselho de Estado questiona o patamar máximo de rendimentos dos pais (8.800 euros) para que os filhos possam almoçar gratuitamente nos ATL, considerando que não é indicador de “precariedade e de exclusão social”.

Por outras palavras, o Conselho de Estado considera que famílias com quase 9.000 euros de rendimentos mensais não vivem em situação precária e de exclusão social.

Por outro lado, face à falta de vagas em algumas ‘maison relais’ do país, o Conselho de Estado afirma que o projeto de lei é “inconstitucional”, já que não respeita a “igualdade de todos perante a lei”. Neste caso, são penalizados os pais que tiveram de recorrer a familiares ou amigos para dar a refeição do meio-dia aos filhos por falta de disponibilidade nos ATL.

Cerca de 80% das crianças do ensino fundamental vão poder beneficiar desta medida, contra 20% dos jovens no ensino secundário, equivalente a cerca de 44 mil alunos, de acordo com Claude Meisch.

Segundo as contas do governante, a gratuitidade das refeições nas cantinas para as famílias com rendimentos mais baixos, permite economizar cerca de 800 euros por ano e por criança.

*com Susy Martins

