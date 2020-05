O governo mantém a intenção, mas falta "logística". A denúncia é do CSV.

Afinal a população não deve ser toda testada a partir de 19 de maio

O governo mantém a intenção, mas falta "logística". A denúncia é do CSV.

Anunciado há duas semanas, o projeto de investigação do Instituto Luxemburguês de Saúde que prevê testar todos os residentes e transfronteiriços do Grão-Ducado não deve arrancar na data anunciada.

A denúncia é do deputado do CSV, Claude Wiseler. Em causa, explicou à saída uma reunião da Comissão Parlamentar da Saúde, as dúvidas que pairam sobre a encomendas dos testes que o governo quer fazer a um ritmo de 20 mil por dia. "Não recebemos uma resposta satisfatória sobre este ponto", criticou Wiseler.

Ainda no final de abril, o Repórter relatou várias críticas à estratégia do executivo que, ao que tudo indica, terá adquirido testes sem concurso público e sem "transparência" e foi obrigado a recuar e a fazer uma nova encomenda. Isto porque grande parte dos exames que chegaram ao país não seriam compatíveis com os recebidos pela unidade de crise de outro laboratório.

Chamada a explicar-se na Comissão de Saúde, Paulette Lenert desmentiu irregularidade alegando que o episódio se tratou de um "procedimento de emergência, validado pelo Comité de Concursos".

