Afeganistão

Primeiro repatriamento do avião luxemburguês A400M a caminho da Bélgica

Manuela PEREIRA O aparelho “descolou do aeroporto de Islamabad, no Paquistão, na manhã desta segunda-feira” com destino ao aeroporto militar belga de Melsbroeck.

O avião militar luxemburguês “está a caminho de Melsbroeck com 93 pessoas a bordo evacuados do Afeganistão”, refere ainda o comunicado do Governo emitido na noite passada.

O aparelho “descolou do aeroporto de Islamabad, no Paquistão, na manhã desta segunda-feira” com destino ao aeroporto militar belga de Melsbroeck, de onde partiu na quarta-feira passada com destino ao aeroporto de Islamabad, no Paquistão.

Os passageiros são cidadãos europeus ou afegãos que colaboraram nos últimos anos com as forças internacionais no Afeganistão.

O Luxemburgo assegura “o transporte estratégico dos passageiros desde Islamabad até à Europa”.A missão humanitária do Luxemburgo e da Bélgica consiste em encaminhar os cidadãos desde o aeroporto de Cabul, na capital afegã, até ao de Islamabad, na capital paquistanesa. De lá serão repatriados para a Europa. A operação é coordenada pelo Comando Europeu de Transporte Aéreo.



