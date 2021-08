A família de luxemburgueses com três crianças, e as outras quatro pessoas que desesperam em Cabul para voltar para o Luxemburgo têm agora uma nova possibilidade de sair do Afeganistão disse o ministro Asselborn à RTL.

Luxemburgo 22

Afeganistão

Luxemburgueses em Cabul poderão ir em caravana militar até ao aeroporto para regressar a casa

A família de luxemburgueses com três crianças, e as outras quatro pessoas que desesperam em Cabul para voltar para o Luxemburgo têm agora uma nova possibilidade de sair do Afeganistão disse o ministro Asselborn à RTL.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn declarou sábado à noite à RTL que está em contactos diplomáticos com a Alemanha para conseguir levar os nove luxemburgueses numa caravana militar até ao aeroporto de Cabul, para finalmente conseguirem voltar para o Grão-Ducado.

A família luxemburguesa com três crianças, os seus amigos e outros três residentes estão desde o início da semana, a tentar ser repatriados, mas sem sucesso, pois não conseguem chegar à entrada do aeroporto da capital do Afeganistão.

Milhares de pessoas concentram-se nos acessos ao aeroporto internacional tentando sair do país, desde que os talibãs tomaram de surpresa o poder na segunda-feira.

Jean Asselborn já tinha garantido "estar a fazer de tudo" para tirar os residentes do Luxemburgo de Cabul, só que a situação junto ao aeroporto é muito difícil.

Cabul. Uma família luxemburguesa com três crianças e mais quatro pessoas pedem ajuda para voltar para o Grão-Ducado Sábado de manhã, os nove residentes do Luxemburgo, ainda não tinham conseguido serem repatriados de Cabul. Um deles falou com a RTL e contou o desespero vivido. O ministro vinca estar a fazer tudo para os tirar de lá.

A possibilidade dos nove residentes viajarem sob escolta militar, num comboio de veículos militares poderá ser a solução para entrar no aeroporto de Cabul, onde depois subirão a bordo de um avião até Islamabad, Paquistão.

De acordo com a RTL o avião de transporte de Luxemburgo, o A400M, ainda está à espera destes residentes no aeroporto de Islamabad, para os trazer de volta para o Luxemburgo.

A RTL conseguiu falar com um dos luxemburgueses deste grupo que confessou o medo que ele e todos as pessoas, incluindo os afegãos sentem de tentar chegar ao aeroporto, sem nunca conseguir. Os talibãs controlam os acessos e impedem que as pessoas avancem até à entrada. Se o grupo conseguisse chegar aos soldados norte-americanos e mostrar os seus documentos entraria no aeroporto para embarcar, disse este luxemburguês à RTL, por telefone, a partir de Cabul.

22 Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp Lphot Ben Shread/Mod/PA Media/dp

De acordo com a RTL um Hércules C-130 com um piloto luxemburguês a bordo aterrou no aeroporto de Cabul na quinta-feira, para o repatriamento dos luxemburgueses. A aeronave voou de Islamabad, no Paquistão para Cabul, regressando depois vazia à capital paquistanesa, pois as nove pessoas não conseguiram chegar ao aeroporto de Cabul onde os tumultos se agravam.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.