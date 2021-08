Com o reforço da intervenção luxemburguesa, o Executivo espera “maximizar as oportunidades de sucesso da evacuação dos cidadãos e residentes luxemburgueses no Afeganistão”.

Afeganistão

Luxemburgo reforça presença no Médio Oriente

Manuela PEREIRA

Um militar luxemburguês e um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros vão reforçar as equipas belgas e luxemburguesas no Médio Oriente na missão humanitária de repatriamento de cidadãos europeus e colaboradores afegãos.

Estender prazo de evacuações é criar “linha vermelha” e provocar "reação", avisam talibãs “Isso criará desconfiança entre nós. Se houver intenção de continuar a ocupação, isso vai provocar uma reação”, diz porta-voz talibã.

O Governo justifica o reforço com a “expectável retirada das forças internacionais do aeroporto de Cabul nos próximos dias”, depois de um porta-voz dos tabilãs ter ameaço “reagir” se a retirada de pessoas do Afeganistão se estendesse para além do dia 31 de agosto, data inicialmente fixada pelo governo dos Estados Unidos para a retirada final das suas forças no Afeganistão.

Com o reforço da intervenção luxemburguesa, o Executivo espera "maximizar as oportunidades de sucesso da evacuação dos cidadãos e residentes luxemburgueses no Afeganistão".



