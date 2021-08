Gilbert Pregno defende ainda a aceleração da concessão de vistos humanitários a familiares de pessoas que obtiveram o estatuto de refugiado ou proteção subsidiária no Luxemburgo.

Afeganistão

Comissão dos Direitos do Homem pede ao Governo para apoiar refugiados afegãos

Henrique DE BURGO

A Comissão Consultiva dos Direitos do Homem do Grão-Ducado do Luxemburgo (CCDH) está "muito preocupada" com a situação no Afeganistão e pede ao Governo que dê apoio aos afegãos que procuram proteção internacional.

Numa carta aberta publicada esta segunda-feira e dirigida ao Executivo luxemburguês, a CCDH pede aos governantes que sejam "diligentes" em ajudar estas pessoas. Segundo refere o presidente deste organismo, Gilbert Pregno, este sinal do Governo luxemburguês serviria para demonstrar o seu compromisso com os direitos humanos e fornecer "um forte argumento" para apoiar a candidatura do Grão-Ducado a futuro membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

Gilbert Pregno defende ainda a aceleração da concessão de vistos humanitários a familiares de pessoas que obtiveram o estatuto de refugiado ou proteção subsidiária no Luxemburgo.

Na carta aberta, o responsável diz-se contra qualquer tipo de rejeição de proteção internacional por parte do Luxemburgo e defende que a União Europeia deve abrir corredores humanitários para ajudar os cidadãos afegãos que procuram asilo.

Quanto aos funcionários da Comissão Independente dos Direitos Humanos do Afeganistão e aos seus familiares, a CCDH pede também ao Governo luxemburguês para os acolher durante um período definido.



