A operação de evacuação está a ser preparada em cooperação com a Bélgica.

Afeganistão

Avião militar vai auxiliar no repatriamento de cidadãos luxemburgueses e afegãos residentes no Grão-Ducado

O Ministério da Defesa do Grão-Ducado confirmou esta tarde que o avião do exército A400M vai auxiliar nas operações de repatriamento dos quatro cidadãos luxemburgueses e dois afegãos residentes no Grão-Ducado que se encontram atualmente no Afeganistão. Os talibãs tomaram a capital do país no domingo passado, depois da retirada das forças militares estrangeiras no território ao fim de 20 anos.

A operação de evacuação está a ser preparada em cooperação com a Bélgica, através da "unidade de transporte aéreo binacional belgo-luxemburguesa", revelam ainda as autoridades em comunicado.

A Direção da Defesa do Grão-Ducado prestou apoio recente à Agência de Apoio e Aquisições da NATO no repatriamento de 17 funcionários atualmente em missão no Afeganistão, refere ainda a tutela.

Sem revelar datas em concreto, o vice primeiro-ministro e ministro da Defesa, François Bausch, saúde ainda a "excelente cooperação entre as forças armadas luxemburguesas e belgas no contexto desta emergência extrema", bem como a "coragem de todos os soldados envolvidos" na missão.

Os voos comerciais retomaram esta terça-feira no aeroporto da capital afegã depois de terem estado suspensos no dia anterior. Os talibãs tomaram o poder no domingo passado, depois de terem entrado na capital sem encontrar resistência, com quase todas as províncias debaixo do seu domínio.

Desesperados, afegãos caem de avião ao tentar fugir agarrados a exterior da aeronave Veja o vídeo de várias pessoas a subir para o trem de aterragem ou fuselagem de um avião da força aérea dos EUA no aeroporto de Cabul para fugir do país. Pelo menos duas sofreram uma queda mortal quando o aparelho levantava voo, esta manhã.

Os meios de comunicação locais relataram imagens dramáticas de milhares de pessoas no aeroporto de Cabul tentando fugir do país, apesar do cancelamento da maioria dos voos comerciais e das restrições.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

Afeganistão. Emirado Islâmico diz querer mulheres no governo Talibãs afirmaram que "uma amnistia geral foi declarada para todos (...) e que, por isso, todos devem regressar à normalidade, em confiança".

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos aliados na NATO. Face à brutalidade e interpretação radical do Islão que marcou o anterior regime, os talibãs têm assegurado aos afegãos que a "vida, propriedade e honra" vão ser respeitadas e que as mulheres poderão estudar e trabalhar.

(Com Agência Lusa)

