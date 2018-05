A pista do Findel, no Luxemburgo, vai sofrer trabalhos de renovação até setembro, informou a Luxair, que gere o aeroporto do Luxemburgo.

Aeroporto: Pista do Findel em renovação até setembro

As obras de renovação iniciaram a meio de maio e vão prolongar-se por quase cinco meses.

A pista do aeroporto do Luxemburgo estará assim encerrada entre a meia-noite e as 06:00, pelo que nenhum avião poderá aterrar nesse período.

Os voos que, porventura, sofram atrasos na chegada ao grão-ducado terão de ser desviados para um aeroporto próximo.

A Luxair garante depois o transbordo dos passageiros de autocarro para o Findel.

