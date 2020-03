A partir de segunda-feira apenas os voos de carga e de repatriamento poderão circular.

Luxemburgo 3 min.

Aeroporto Findel encerrado para voos comerciais a partir de 23 de março

Redação A partir de segunda-feira apenas os voos de carga e de repatriamento poderão circular.

O ministro da Segurança e Defesa François Bausch anunciou hoje as novas medidas e sanções previstas em caso de desobediência no âmbito do estado de emergência. O ministro vai encerrar o aeroporto Findel aos voos comerciais a partir da próxima segunda-feira, 23 de março. O aeroporto estará apenas aberto para o transporte de mercadorias (CargoCenter), para que o país seja abastecido e para voos de repatriamento.

"Se possível não façam viagens e fiquem em casa", sublinhou. "Evidentemente que as pessoas que estiveram em férias podem regressar" e devem contactar o ministério dos Negócios Estrangeiros "em caso de dificuldade", acrescentou François Bausch. Quanto às pessoas que reservaram a sua viagem a partir do aeroporto Findel "há regras claras e os direitos aos passageiros tem que ser respeitados, mas terão que ser vistas as condições da companhia aérea."

O executivo afirmou que vai haver mais controlos e que estes "serão mais severos", referindo-se às possíveis multas que poderão ser aplicadas a particulares e empresas. Bausch apelou à solidariedade e ao respeito das regras para que o país possa ultrapassar a pandemia do Covid-19. "Regras essenciais que servem para salvar vidas", reiterou o governante.

E agradeceu também a todas as pessoas que têm de continuar a trabalhar para que a sociedade continue a funcionar. "Estamos num tempo muito difícil, mas vamos conseguir ultrapassar se todos respeitarem as regras". A polícia vai continuar a fiscalizar cafés e restaurantes e "será muita severa na aplicação de multas", continuou. Nomeadamente com os proprietários "que organizem festas privadas".

Covid-19. Paula e outros heróis improváveis da quarentena Habitualmente ignorados e mal pagos, os funcionários dos supermercados colocam-se na primeira linha do risco de contágio para que o resto dos cidadãos possa comer. Viagem ao Primavera, o decano dos mercados portugueses no Luxemburgo, para ouvir Paula, São, Xana, Nélia e Irene, heroínas do nosso tempo.

No mesmo sentido, a Procuradora-Geral do Estado, Martine Solovieff, voltou a reiterar que para quem não respeitar as regras as sanções são de 145 euros para particulares. A multa tem de ser paga em 30 dias. Em caso de não pagamento, montante da multa duplica. Para as empresas, as multas são de 4.000 euros. O montante pode duplicar em caso de reincidência e a polícia pode decretar fecho do estabelecimento, acrescentou Martine Solovieff.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Segurança Interna e da Defesa, François Bausch, a Procuradora-Geral do Estado, Martine Solovieff, o Procurador-Geral do Estado-adjunto, Georges Oswald e o Diretor-Geral da Polícia, Philippe Schrantz, apresentaram hoje as sanções previstas em caso de desobediência das novas medidas decretadas no âmbito do estado de emergência. O executivo anunciou também o encerramento dos estaleiros, mas a indústria manufatureira pode continuar a laborar desde que não seja em grupo.

Luxair está a repatriar residentes do Grão-Ducado

As autoridades anunciaram também que a Luxair está a organizar o repatriamento de residentes do Grão-Ducado que estejam no estrangeiro. Contudo não foram revelados números. A British Airways e KLM e outras companhias aéreas continuam a realizar alguns voos, mas o executivo pretende que o tráfego aéreo seja interrompido já na próxima segunda-feira, 23 de março. Neste caso, o aeroporto do Findel ficaria apenas aberto para o transporte de mercadorias (CargoCenter), para que o país seja abastecido.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Segurança Interna e da Defesa, François Bausch, a Procuradora-Geral do Estado, Martine Solovieff, o Procurador-Geral do Estado-adjunto, Georges Oswald e o Diretor-Geral da Polícia, Philippe Schrantz, apresentam as sanções previstas em caso de desobediência das novas medidas decretadas no âmbito do estado de emergência.

Covid-19. Ainda podemos sair para apanhar ar fresco, mas com limitações Contactos sociais devem ser reduzidos ao mínimo possível, aconselha primeiro-ministro luxemburguês.

Quando é permitido sair à rua?

Deslocações para o local de trabalho

Fazer compras para bens essenciais aos supermercados

Apanhar ar fresco desde que não seja em grupo

Praticar desporto ao ar livre desde que seja sozinho

Transportes públicos

A circulação de autocarros, comboios e do Tram será reduzida em 40%

As pessoas devem continuar a poder usar transportes públicos, mas devem respeitar as distâncias de segurança.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.