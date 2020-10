Em três anos, as emissões caíram mais de um quarto.

Aeroporto do Luxemburgo distinguido por reduzir emissões de CO2

Diana ALVES Em três anos, as emissões caíram mais de um quarto.

O Aeroporto do Luxemburgo foi hoje distinguido pelos seus esforços para reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2). Em três anos, as emissões caíram 26%, o que valeu ao Findel o selo Lean&Green.

O selo é atribuído no âmbito do programa internacional de redução de emissão de gases Lean&Green, promovido desde 2014 pelo Cluster for Logistics, em colaboração com o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas. A iniciativa tem como objetivo encorajar as empresas com atividades na área da logística ou gestão de infraestruturas a serem mais sustentáveis.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a lux-Airport, a empresa que gere o aeroporto, indica que a sua meta era reduzir as emissões em 20% no espaço de cinco anos. Ora, em apenas três, entre 2016 e 2019, a empresa diz-se “orgulhosa por ter atingido os 26%” e receber assim a sua primeira estrela no âmbito do programa Lean&Green. Em causa estão as emissões de carbono relativas, isto é, as emissões em relação ao número de passageiros e toneladas de carga.

Para chegar à marca dos 26%, foram levadas a cabo várias alterações que passaram pela adaptação do consumo às necessidades, otimização da regulação energética do terminal e investimento numa frota elétrica. Sobre este último aspeto, a lux-Airport indica que em 2019 aumentou o seu número de veículos elétricos para sete.Mas os esforços não se ficam por aqui. O próximo objetivo é conquistar a segunda estrela Lean&Green, que passará pela otimização energética dos edifícios. O objetivo final é a neutralidade carbónica em 2050, que será atingida pela redução de 30% do consumo energético em 2030, seguida pela utilização de energia proveniente de fontes renováveis, adianta a empresa. Reagindo à atribuição do selo Leen&Gree ao aeroporto luxemburguês, o ministro da Mobilidade, François Bausch, destacou os esforços da lux-Airport para diminuir a sua pegada ecológica, frisando que o Findel é o segundo aeroporto europeu a receber a distinção.



