Aeroporto do Luxemburgo cresce 12,2% em 2018

O Aeroporto do Luxemburgo registou no ano passado um aumento de 12,2% no número de passageios, depois de ter atingido, em 2017, 3,5 milhões de passageiros.

De acordo com o Conselho Internacional de Aeroportos da Europa, que representa 500 aeroportos, o Findel obteve o nono maior aumento entre os principais aeroportos da Europa do Leste e Sul, e também da Áustria e do Luxemburgo.



O aeroporto de Vilnius foi o que registou a maior subida, com +30,9%, seguida de Bratislava (+18,1%) e Riga (+15,7%). Em quarto lugar aparece Budapeste (+13,5%), seguida por Talin (+13,4%), Malta (+13,2%), Varsóvia Chopin (+12,8%), Milão Malpensa (+11,5%), Luxemburgo (+12,2%), Atenas (+11,2%), Viena (+10,8%) e Helsínquia (+10,4%).

Já de acordo com os dados do eurostat, referente a 2017, praticamente todas as companhias aéreas que operam no Findel registaram um aumento do número de passageiros, com a irlandesa Ryanair a destacar-se: a companhia transportou mais 330.000 pessoas do que em 2016, enquanto a luxemburguesa Luxair registou mais 115.000 pessoas transportadas.

A transportadora nacional obteve os melhores resultados em 2017, ano em que transportou 1,84 milhões de passageiros. A Ryanair (364.000) surge em segundo lugar e a Lufthansa (292.000) em terceiro.