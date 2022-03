O Aeroporto do Luxemburgo tem uma nova certificação que reconhece a neutralidade de carbono do local. Mas os responsáveis não querem ficar por aqui.

Aeroporto do Luxemburgo alcança neutralidade de carbono

Simon Laurent MARTIN O Aeroporto do Luxemburgo pode agora ostentar uma nova certificação que reconhece a neutralidade de carbono do local. Mas os responsáveis não querem ficar por aqui.

Já é oficial: o aeroporto do Luxemburgo acaba de obter a certificação de nível 3+, conhecida como "neutralidade". Por outras palavras, é agora considerado "neutro em carbono". Este reconhecimento é o resultado de várias iniciativas destinadas a reduzir a pegada carbónica do aeroporto.



A distinção vem diretamente do Conselho Internacional dos Aeroportos que, através do seu Programa de Acreditação de Carbono dos Aeroportos, valida a gestão do carbono do setor aeroportuário através de um programa que proporciona um quadro e ferramentas comuns para a sua execução.

O aeroporto do Luxemburgo já tinha atingido o nível 2 da certificação no início de 2020. "O Lux-Airport focou-se ativamente no nível 3+, também conhecido como "Neutralidade Carbónica". "O operador aeroportuário tem feito inúmeros esforços para melhorar as suas ações e tem trabalhado com os seus principais parceiros para reduzir as emissões de carbono e desenvolver iniciativas para um compromisso futuro sustentável", explica em comunicado.

Eletricidade renovável

Os responsáveis explicam também que contrabalançaram as restantes emissões de carbono que realizaram, investindo em compensações de alta qualidade e a nível internacional. "Outro exemplo é a utilização conjunta de eletricidade renovável neutra em carbono. Veículos, edifícios, a alimentação elétrica dos aviões no solo, etc.", precisa o Lux-Airport.

Com efeito, a estrutura utiliza apenas 100% de eletricidade renovável produzida por hidroeletricidade. "Todos os consumidores de eletricidade contribuem para a redução das emissões de carbono ao utilizarem esta energia renovável. Outros exemplos incluem o projeto de renovação da pista, que substituiu a iluminação por instalações LED, e a nova iluminação no parque de estacionamento subterrâneo, que combina luzes LED inteligentes com iluminação que funciona de acordo com o número de visitantes. Além disso, o setor da aviação está também incluído nas iniciativas, uma vez que as taxas de aterragem constituem um fator ambiental".

No entanto, o operador não quer descansar sobre os seus louros. De facto, o próximo objetivo é atingir "net-zero" - conceito segundo o qual nenhuma atividade da empresa tem impacto sobre o ambiente - até 2030. O aeroporto do Luxemburgo é um dos 100 aeroportos que se comprometeram a alcançar esta meta nos próximos oito anos.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

