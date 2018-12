O aeroporto do Findel regista a quarta maior subida de passageiros, entre os 150 principais aeroportos da União Europeia. De acordo com o Eurostat, o aeroporto do Luxemburgo teve um aumento de 19,1% entre 2016 e 2017.

Aeroporto do Findel tem o quarto aumento de passageiros da União Europeia

O aeroporto do Findel regista a quarta maior subida de passageiros, entre os 150 principais aeroportos da União Europeia. De acordo com o Eurostat, o aeroporto do Luxemburgo teve um aumento de 19,1% entre 2016 e 2017.

Em números absolutos, o aeroporto do Luxemburgo registou no ano passado 3,5 milhões de passageiros.



Praticamente todas as companhias aéreas que operam no Findel registaram um aumento do número de passageiros, com a irlandesa Ryanair a destacar-se: a companhia transportou mais 330.000 pessoas do que em 2016, enquanto a luxemburguesa Luxair registou mais 115.000 pessoas transportadas.

A transportadora nacional obteve os melhores resultados em 2017, ano em que transportou 1,84 milhões de passageiros. A Ryanair (364.000) surge em segundo lugar e a Lufthansa (292.000) em terceiro.

O ranking elaborado pelo gabinete europeu de estatísticas é liderado pelo aeroporto de Sofia, na Bulgária, com um crescimento de 30%, seguido por Warszawa/Chopina, na Polónia (22,7%), e pelo aeroporto de Ljubljana, na Eslovénia (19,8%).



O aeroporto de Lisboa registou o sexto maior crescimento em número de passageiros, com 18,8% (a segunda maior subida entre os 30 principais aeroportos da UE).



O ano passado foram cerca de mil milhões de passageiros que viajaram de avião na União Europeia, um crescimento de 7% face a 2016 e 39% relativamente a 2009.