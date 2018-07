O aeroporto do Findel conta desde ontem com barreiras automáticas para controlo de entrada e saída de passageiros do espaço Schengen. O objetivo passa por reduzir o tempo de espera no processo de registo dos passageiros.

Aeroporto do Findel com barreiras automáticas para controlar passageiros

Tal como já existe noutros aeroportos internacionais, este sistema automático faz leitura biométrica do passaporte e reconhecimento facial a um ritmo de 20 segundos por cada passageiro.

No entanto, a empresa que gere o aeroporto do Findel, Lux-Airport, assegura que os agentes da polícia que fazem este trabalho no aeroporto vão continuar a fazer o controlo manual.

11 A inauguração das novas barreiras automáticas foi feita pelos ministros do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch, e da Segurança Interna, Étienne Schneider. Foto: Pierre Matgé

A Lux-Airport tem também prevista a contratação de mais agentes de segurança. A decisão tem como objetivo dar resposta ao aumento de verificações de identidade no aeroporto, que tem registado um crescimento desde 1 de dezembro de 2017 devido a várias ameaças internacionais, entre elas o terrorismo.



O ministro de Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch, garantiu no início do ano que alguns dos controlos são feitos atualmente por funcionários de empresas externas, mas que essa cooperação deverá ser limitada no futuro.

A solução deverá então passar pela contratação de 40 agentes de segurança ainda este ano.