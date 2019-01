O aeroporto do Luxemburgo está a registar algumas perturbações no tráfego aéreo.

Aeroporto alerta para perturbações devido ao tempo

O aeroporto do Luxemburgo está a registar algumas perturbações no tráfego aéreo.

O aeroporto do Luxemburgo está a registar algumas perturbações no tráfego aéreo devido às condições meteorológicas.

A chuva gelada e a neve estão a condicionar alguns dos voos de e para o Grão-Ducado, havendo já registo de alguns atrasos e cancelamentos.

A situação levou a administração do aeroporto do Luxemburgo a emitir um comunicado, no qual aconselha os passageiros a informarem-se antes de se dirigirem ao Findel.