Advogado-geral do Tribunal Europeu de Justiça defende que líder catalão preso deveria ter assumido lugar de deputado no Parlamento Europeu.

O parecer foi conhecido esta terça-feira de manhã e não é ainda a posição formal do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) - instituição sediada no Luxemburgo - mas normalmente é um indicador forte de como será a sentença.

Maciej Szpunar, um dos 11 advogados-gerais do TJUE, considerou que o Estado espanhol não pode impedir um representante eleito de cumprir o seu mandato no Parlamento Europeu (PE). A apreciação refere-se a Oriol Junqueras - antigo vice-presidente da Catalunha e atualmente preso com uma condenação a 13 anos por sedição - que nas eleições de maio tinha ganho um lugar no PE.

De acordo com o parecer de Maciej Szpunar, o líder independentista catalão deveria, como deputado, gozar de imunidade judicial desde o momento em que o Parlamento tomou posse, em Julho deste ano. E deveria, por isso, ter tido possibilidade de se apresentar no hemiciclo em Estrasburgo.

Mas na altura, juntamente com outros oito políticos independentistas, já se encontrava detido à espera de julgamento pela sua participação na organização do referendo sobre a independência da Catalunha, ato considerado ilegal pelas autoridades de Madrid, à luz da Constituição, que diz que Espanha é indivisível.

Finalmente, a 14 de Outubro deste ano foram conhecidas as penas aplicadas aos nove políticos já detidos, que soma quase 100 anos de prisão, sendo que Oriol Junquera, acusado de sedição e mau uso de dinheiros públicos, recebeu a pena mais dura. E embora teoricamente devesse ter assumido o seu mandato no PE, a questão agora já não é assim tão simples, como nota o jornal Politico. O facto de Junqueras estar condenado poderá, de acordo com a lei espanhola, impedi-lo de ser titular de um cargo público, pelo que a sentença do TJUE poderá ser inconsequente.

Além de Junqueras, também outros dois líderes independentistas catalães, Carles Puigdemont (ex-presidente do governo da Catalunha) e Toni Comín, foram eleitos como deputados europeus, sem terem no entanto tomado posse. O presidente do PE não reconheceu os seus nomes por não constarem da lista que o Estado espanhol forneceu dos deputados que prestaram juramento. Acontece que tanto Puigdemont como Comín estavam exilados em Bruxelas desde outubro de 2017, e se se tivessem deslocado a Madrid para prestar juramento teriam sido detidos. Junqueras não teve autorização de sair da prisão para o fazer.

O que Maciej Szpunar admite agora - e a sentença do TJUE poderá ser conhecida nas próximas semanas - é que cabe “apenas aos eleitores” decidir quem irá tomar posse como deputado ao Parlamento Europeu e que a Espanha “não pode revogar ou limitar essa decisão sem a expressa autorização” das instituições europeias”.

No Twitter, Puigdemont salientou que “ isto mostrou outra grave injustiça que Junqueras está a sofrer. Violaram os seus direitos e os dos seus eleitores. Oriol devia estar no Parlamento Europeu, tal como deveria estar Toni Comín e eu próprio”.

Meritxell Serret, representante do governo da Catalunha na União Europeia (e ela própria exilada em Bruxelas), considerou, num encontro com os jornalistas hoje de manhã, que “esta decisão do TJUE seria um contributo para aumentar a força das instituições europeias”. Em entrevista ao Contacto (na semana das manifestações na Catalunha contra as penas aplicadas aos líderes separatistas), Meritxell Serret referia a indiferença das instituições europeias que consideram a questão catalã “como um assunto interno de Espanha” e esta seria uma mudança de orientação, mesmo que “ainda haja muitas questões técnicas e legais para conseguirmos perceber no que vai resultar de tudo isto”.

Quanto à implicação da sentença do TJUE na situação quer dos líderes catalães presos quer dos exilados, Meritxell Serret prefere esperar pela decisão formal. “Neste momento há muita coisa a acontecer, há ainda muitas questões técnicas e legais para conseguirmos perceber no que vai resultar tudo isto”, disse, num pequeno almoço com jornalistas para analisar o resultado das eleições espanholas, mas que acabaria por derivar para “o assunto do dia”.

Refira-se que a 16 de Dezembro, o tribunal belga deverá emitir uma decisão sobre o mandado de captura que impede sobre Carles Puigdemont.