Advento. Abertura das lojas ao domingo deverá ser mantida, diz primeiro-ministro

Diana ALVES

A tradicional abertura das lojas ao domingo, durante o período do Advento, deverá ser mantida, apesar da situação sanitária atual. Ouvido pelo deputados luxemburgueses, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, disse que a abertura das lojas em dois dos domingos que antecedem o Natal não deverá ser afetada pelas eventuais novas medidas de luta contra a pandemia da covid-19.

Essas restrições – entre as quais o encerramento de cafés e restaurantes e a limitação do número de pessoas recebidas em casa a duas – só entrarão em vigor caso o número de infeções não desça. E mesmo que esse cenário se confirme, as lojas deverão poder abrir ao domingo antes do Natal, de acordo com o líder do Executivo.

Já segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, também ouvida pelos deputados, o risco de contágio está sobretudo “nos locais onde as pessoas ficam sentadas durante duas horas, sem circulação”, o que poderá explicar a decisão de o Governo vir a fechar cafés, restaurantes, cinemas e teatros, mas autorizar que lojas, galerias e museus permaneçam abertos. Embora esteja ainda tudo em aberto, a autarquia da cidade do Luxemburgo informou hoje que as lojas da capital poderão abrir ao público nos próximos cinco domingos (22 e 29 de novembro, 6, 13 e 20 de dezembro). Nestes dias, os estabelecimentos abrem das 14h00 às 18h00.

