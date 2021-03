Embora aplauda a reabertura das esplanadas, o partido continua a defender que os restaurantes deviam poder reabrir por completo, respeitando as medidas de segurança, e é contra o recolher obrigatório.

ADR. Reabertura das esplanadas é um primeiro passo no bom sentido

Susy MARTINS

O partido nacionalista ADR saúda a reabertura das esplanadas dos cafés e restaurantes, prevista a partir de 7 de abril, considerando que é um primeiro passo no bom sentido, mas lamenta que as outras medidas anti-covid se mantenham no Luxemburgo.

Uma delas é o recolher obrigatório. O ADR classifica como “inaceitável” restringir os direitos fundamentais num Estado de Direito. Daí o pedido ao Governo para abolir o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 6:00. Segundo o ADR, o Estado também não deveria intervir na vida privada das pessoas, limitando o número de pessoas que se pode receber em casa. Num comunicado, o partido sublinha que cada um tem de assumir as suas responsabilidades e que o Governo não pode “ditar” o comportamento a ter.

Ainda relativamente ao setor da horeca, embora aplauda a reabertura das esplanadas, o ADR continua a defender que os restaurantes deviam poder reabrir por completo, respeitando, no entanto, as medidas de segurança.

O ADR reivindica que o Governo apresente uma estratégia a longo prazo, tanto para as empresas como para as associações e toda a população.



