ADR quer saber se Governo e comunas vão poupar nas iluminações de Natal

Oposição questiona ainda sobre se serão feitos apelos aos comerciantes e aos particulares no sentido de reduzirem as decorações natalícias.

Numa altura em que a poupança de energia é tema corrente, o ADR quer saber quais os planos do Governo e das comunas em matéria de iluminações de Natal.

Numa questão dirigida aos ministros da Energia, do Interior, das Classes Médias e da Mobilidade e Obras Públicas, o partido da oposição menciona os anunciados planos de redução energética para os próximos meses.

Na missiva, o deputado Fernand Kartheiser refere que "muitas pessoas aguardam com expectativa as iluminações de Natal a partir do final de novembro e até ao início de janeiro", destacando a importância deste período para os comerciantes que também têm por hábito decorar os seus estabelecimentos com luzes.

Com este cenário como pano de fundo, Kartheiser quer saber se o Governo está a pressionar as comunas para que estas reduzam as decorações de Natal nos locais públicos e questiona se o Executivo vai iluminar os edifícios públicos como no passado.

O ADR indaga ainda sobre se serão feitos apelos aos comerciantes e aos particulares no sentido de reduzirem as decorações da época e sobre se os mercados de Natal vão funcionar como nos outros anos.

Os ministros têm até 5 de setembro para dar resposta às questões do deputado.



