O deputado do ADR, Gast Gybérien, de 68 anos, quer abandonar o Parlamento antes do final da legislatura, que dura até 2023.

ADR. Gast Gybérien cede lugar a Fred Keup

Susy TEIXEIRA MARTINS

Numa entrevista à rádio estatal 100,7, Gast Gybérien afirmou que quer ceder o lugar ao novato Fred Keup, para que este possa iniciar, assim, a sua carreira no seio do partido conservador.

O dirigente do ADR frisou que cumprirá o seu mandato de eurodeputado, se for eleito no próximo domingo, cedendo o lugar de deputado nacional a Fred Keup, o número dois da lista da distrital do sul.

Gybérien acrescentou, ainda, que nunca cumprirá na totalidade o atual mandato no Parlamento luxemburguês, sem avançar, no entanto, com uma data concreta sobre a eventual saída.