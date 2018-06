Se as eleições legislativas tivessem lugar em junho, o partido da Reforma Democrática Alternativa (ADR) ganharia um deputado ao DP na circunscrição Este. O ADR é a força política que mais sobe nesta sondagem Politmonitor, divulgada esta segunda-feira.

ADR ganha um deputado ao DP na circunscrição Este

Henrique DE BURGO Se as eleições legislativas tivessem lugar em junho, o partido da Reforma Democrática Alternativa (ADR) ganharia um deputado ao DP na circunscrição Este. O ADR é a força política que mais sobe nesta sondagem Politmonitor, divulgada esta segunda-feira.

Comparando esta sondagem com as últimas eleições legislativas de 20 de outubro de 2013, o partido conservador ganharia o seu primeiro deputado na região Leste, que elege sete lugares entre os 60 assentos do Parlamento.



Os liberais do DP seriam o grande perdedor, passando de dois para um deputado. Quanto ao resto, tudo ficaria na mesma: os cristãos-sociais do CSV com três deputados, os Verdes um e os socialistas do LSAP também com um deputado.



Em relação à última sondagem, de dezembro de 2017, não há também mudanças quando comparado o número de deputados para cada partido.

A sondagem Politmonitor foi realizada para o jornal Luxemburger Wort e a RTL pelo instituto TNS Ilres, entre início de dezembro de 2017 e meados de maio de 2018. O instituto de sondagens utilizou uma amostra constituída por 476 pessoas na circunscrição eleitoral Este, todas com mais de 18 anos.