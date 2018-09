O partido Reforma Democrática Alternativa (ADR) começou a campanha eleitoral de "pernas para o ar" com um erro evidente no maior símbolo do país: a bandeira luxemburguesa aparece virada ao contrário.

ADR engana-se na bandeira luxemburguesa

ADR imprimiu os cartazes eleitorais, da seção do norte do país, com a bandeira luxemburguesa na posição errada.

Sendo o ADR um partido conservador, as reações nas redes, principalmente no Twitter, não se fizeram esperar com os utilizadores a denunciarem e a gozarem com a situação.



This is great : Luxembourg's right-wing nationalist party gets the national flag wrong on its billboards ... 🇱🇺#OnlyInLuxembourg https://t.co/tCzHmJF6oJ — diego velazquez (@diego_bxl) 7 de setembro de 2018

A bandeira luxemburguesa tem três barras horizontais (de cima para baixo é vermelha, branca e azul), mas no cartaz do ADR, fotografado entre Marnach e Hosingen, aparece ao contrário: vermelho, branco e azul no sentido ascendente.

Também há já cibernautas a apontar erros ortográficos nos cartazes do partido conservador.







De salientar que o ADR defende, entre outras ideias, que só a língua luxemburguesa deve ser ensinada nas escolas, e tem posições contrárias a que os estrangeiros possam votar nas eleições no Luxemburgo.

Slogan do DP também foi polémico

“O futuro em luxemburguês” ("Zukunft op Lëtzebuergesch", no original) foi o slogan escolhido pelos liberais para as legislativas de outubro e as críticas não se fizeram esperar. O partido do primeiro-ministro foi acusado de ideias nacionalistas, embora, na altura, tenha-se justificado e afirmado que o modelo luxemburguês era multilingue.

Ontem, o primeiro-ministro Xavier Bettel e a ministra da Família e da Integração Corine Cahen optaram por afixar alguns cartazes do DP, possivelmente para garantir que não havia erros como os cometidos pelo ADR.















