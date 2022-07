Se o objetivo é matarem-nos saudades da praia, o melhor efeito que conseguiram provocar é uma tremenda depressão.

A fava

Adoro-te, Luxemburgo, mas não podes ter tudo

Ia eu a correr para apanhar o autocarro em Badanstalt quando passei pela Place des Capucins – aquela que tem as estátuas de atores de teatro da Idade Média, os bobos e os jograis. Aconteceu há umas semanas. Mesmo que seguisse apressado, abrandei a marcha ao reparar que as colunas do quiosque tocavam uma música que mexe bastante comigo: "You Can Have It All", dos Yo La Tengo. Tenho boas memórias dessa canção, foi editada há mais de duas décadas mas continua a encher-me o estômago de borboletas. Todos nós associamos músicas aos romances que vivemos e, há muitos anos, essa cantiga foi banda sonora de um amor perfeito.

No centro da capital acabara de nascer uma praia urbana. Havia areia, havia o ambiente dos bares da orla costeira, havia quase tudo o que nos faz pensar em praia. Só não havia o essencial: praia.

Então amorteci o passo. Às vezes sinto que, no inverno, o Luxemburgo faz-nos correr, tanto quanto no verão tem esta característica de nos deixar suaves e disponíveis. No fundo, no fundo, eu podia perder aquele autocarro. E perdi, sem pensar demasiado no assunto. Arrastei-me pelos Capucins e pus-me a refletir no refrão: "You Can Have It All". "Podes ter tudo", em tradução literal. Pareceu-me quase profético ouvir isto aqui, no país mais rico da Europa.

No último domingo voltei a pisar a mesma geografia – e foi nesse momento que a minha teoria caiu por terra. As colunas do quiosque continuavam a oferecer som à Place des Capucins, sim, mas o centro da praça estava agora ocupado por uma enorme camada de areia, sobre a qual foram instaladas cadeiras de lona reclináveis, chapéus de solmesas de plástico onde empregados de mesa pousam cocktails coloridos e cheios de gelo esmigalhado. No centro da capital acabara de nascer uma praia urbana. Havia areia, havia o ambiente dos bares da orla costeira, havia quase tudo o que nos faz pensar em praia. Só não havia o essencial: praia.

O fenómeno não é novo, mesmo nos Capucins eu já tinha topado esta falsa Caparica no ano passado. Mas está a crescer e espalhar-se pelo país. Há uma praia urbana em Neudorf, instalada no pátio do La Chapelle. Há outra na Cloche D’Or e uma na Gantenbeinsmillen, entre Bonnevoie e Itzig. Saindo da capital, há mais duas que se tornaram famosas: a Lënster Plage em Junglister e o Wicki Beach, em Esch-sur-Alzette. Campos de areia sem oceano nem ondulação, onde se simulam os dias estivais e um certo espírito que só se encontra à beira-mar.

Bem sei que, nos dias de calor apertado, os lagos da Haute-Sûre e a piscina de Remich são acanhados para tanto mundo que se quer refrescar. Bem sei que a praia mais próxima do Luxemburgo, a flamenga Ostend, dista 320 quilómetros de carro da capital. Mas nem isso me faz compreender a parvoíce das praias urbanas que proliferam no Grão-Ducado.

Se o objetivo é matarem-nos saudades da praia, o melhor efeito que conseguiram provocar é uma tremenda depressão por estarmos longe do mar. Além de serem um perigo para a saúde pública, lugares onde crianças e animais e todo o tipo de bactérias se acumulam sem que o mar os filtre na maré cheia. Se era para fazer isto, mais valia ter ficado quieto. Adoro-te, Luxemburgo, mas não podes ter tudo. E de praia estamos conversados.

