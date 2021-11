O jovem foi visto pela última vez em Differdange, onde reside,pelas oito horas da manhã, informou a Polícia do Luxemburgo.

Adolescente português desaparecido no Luxemburgo

Redação

O jovem de 17 anos, Duarte dos Santos Bryan, está desaparecido desde esta terça-feira (30 de novembro), tendo sido visto pela última vez em Differdange, onde reside,pelas oito horas da manhã, informou a Polícia do Luxemburgo.

Tem 1,80 metros de altura, olhos azuis e usava um chapéu preto, casaco preto, calças de cor bege e ténis preto. Deverá estar a transportar uma mochila ou uma mala preta.

As autoridades solicitam que quaisquer informações relevantes sobre o paradeiro do jovem sejam fornecidas imediatamente à esquadra de polícia de Differdange através do telefone (+352) 244 53 1000 ou por e-mail (Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu).



