Adolescente morre vítima de jogo do Whatsapp

Morreu o jovem de 13 anos que se encontrava em coma depois de ter participado no Desafio Momo, um jogo que circula através do Whatsapp.

O adolescente de 13 anos que estava em coma após a participação no Desafio Momo (Momo Challenge), jogo difundido através do Whatsapp, acabou por morrer, segundo revela a imprensa belga.

O Desafio Momo, um dos mais recentes "jogos" virais, apresenta a cara de uma mulher pálida, com olhos esbugalhados e um sorriso aterrador, que anda a assustar pequenos e graúdos nas redes sociais. Tal como os desafios precedentes "Ice Bucket Challenge", "Necknomination", "Desafio Chiggy" ou "Baleia Azul", o principal alvo aqui também são os adolescentes. As vítimas são desafiadas a passar por vários desafios, cada vez mais perigosos, durante 50 dias até à última etapa, o suicídio.



Este terá sido o percurso do adolescente belga, que foi encontrado enforcado no passado dia 23 de outubro, terça-feira, a 70 quilómetros da fronteira com o Luxemburgo, na localidade de Bertrix e agora faleceu.

De acordo com o jornal belga La Meuse Luxembourg, o jovem de 13 anos tentara o suicídio, na casa dos pais, depois de participar no desafio mórbido na internet. Descrito como "um jovem sem problemas", o adolescente entrou em coma e foi internado num hospital de Liège, onde acabou por morrer. As autoridades belgas ordenaram a abertura de uma investigação para esclarecer o caso.











