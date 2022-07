O jovem fala português.

Chamada de testemunhas

Adolescente Mickael Teixeira Ferreira está desaparecido

Mais um adolescente dado como desaparecido no Luxemburgo. Segundo um comunicado da polícia trata-se de Mickael Teixeira Ferreira, de 14 anos, que está desaparecido desde as 8h da passada quarta-feira, 6 de julho.

O jovem é magro e tem aproximadamente 1,65 metros de altura, cabelo castanho curto e olhos castanhos. Mickael fala luxemburguês, alemão, francês e português.

A polícia não refere o local onde foi visto pela última vez nem a sua residência, mas no momento do seu desaparecimento vestia uma camisola branca com letras pretas, uma t-shirt cinzenta com inscrição no peito, calças de ganga escuras e calçado preto com uma faixa castanha e a letra "N" em branco.

Qualquer informação sobre o paradeiro do adolescente deve ser transmitida à polícia de Dudelange ou para o número de telefone 113.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.