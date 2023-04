Foi visto pela última vez no Liceu de Belval.

Belval

Adolescente de 16 anos desaparecido há uma semana

Diana ALVES Foi visto pela última vez no Liceu de Belval.

Camron Pereira de Sousa, um jovem de 16 anos, está desaparecido há uma semana. A polícia grã-ducal lançou um apelo a testemunhas para tentar localizar o adolescente.

Segundo as autoridades, o jovem foi visto pela última vez a 20 de abril no Liceu de Belval.

De acordo com a descrição da polícia, Camron Pereira de Sousa é magro, mede cerca de 1,70 metros, tem cabelos escuros curtos e encaracolados e tez morena. No dia do desaparecimento, o jovem vestia uma camisola com capuz preta, calças claras e sapatilhas pretas da marca Asics, segundo a imprensa.

Qualquer informação que possa conduzir ao seu paradeiro deve ser comunicada à polícia de Differdange, através do número de telefone +352 244 53 1000 ou pelo e-mail police.differdange@police.etat.lu.



