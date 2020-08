Rihana Philipps Hermes foi encontrada pelas autoridades germânicas e está "de boa saúde". Foi dada como desaparecida a 5 de agosto.

Adolescente de 14 anos desaparecida há semanas estava na Alemanha

As suspeitas das autoridades luxemburguesas em relação ao paradeiro da adolescente de 14 anos, vista pela última vez na estação de comboios de Wiltz, vieram a comprovar-se esta quarta-feira.

Desaparecida desde 5 de agosto, Rihana Philipps Hermes foi encontrada pela polícia alemã e devolvida a casa. Segundo a declaração da "polizei", a jovem de Oberwampach está "de boa saúde".

Tal como foi divulgado no apelo que as autoridades do Grão-Ducado fizeram para encontrar a adolescente, Rihana não era vista desde que se despediu do namorado na gare de Wiltz.

Apesar de no mesmo dia, 5 de agosto, ter telefonado aos pais para lhes dizer que regressaria a casa no fim de semana seguinte, não regressou.





