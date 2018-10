Acidente aconteceu hoje de manhã na N19, entre Reisdorf e Wallendorf-Pont, quando a jovem procurava atravessar para apanhar o autocarro. Segundo a polícia, sofreu apenas ferimentos ligeiros.

Adolescente atropelada foi projetada a 20 metros

Acidente aconteceu hoje de manhã na N19, entre Reisdorf e Wallendorf-Pont, quando a jovem procurava atravessar para apanhar o autocarro. Segundo a polícia, sofreu apenas ferimentos ligeiros.

Uma adolescente que procurava atravessar a estrada na passagem para peões, esta manhã, pouco depois das 7 horas, na N19 entre Reisdorf e Wallendorf-Pont, foi atropelada e projetada cerca de 20 metros.

De acordo com informações da polícia grã-ducal, apesar do aparato do acidente, a jovem sofreu apenas ferimentos ligeiros, tendo sido assistida no hospital, assim como o condutor do veículo que a atingiu.



As autoridades indicam que, face à escassa luz do início do dia e estando a jovem vestida com roupa escura, o condutor não terá visto que atravessava a estrada.



