Desde o início desta semana este é, pelo menos, o terceiro assalto a jovens com recurso à violência, e em plena luz do dia.

Criminalidade

Adolescente agredido e assaltado em Esch-sur-Alzette

Redação Desde o início desta semana este é, pelo menos, o terceiro assalto a jovens com recurso à violência, e em plena luz do dia.

Um adolescente foi agredido e assaltado na quarta-feira, pelas 16h15, enquanto caminhava na Gaalgebierg em direção a Passerelle, em Esch-sur-Alzette.

Um indivíduo abordou-o em plena rua e partiu para a agressão, espancando-o para lhe roubar o casaco, as sapatilhas e outros objetos de valor. O adolescente ficou ligeiramente ferido e foi encaminhado para o hospital para realizar exames, de acordo com o relatório diário da polícia do Luxemburgo.

A polícia iniciou uma investigação e conseguiu identificar um suspeito, tendo o Ministério Público ordenado buscas ao seu domicílio.

Grupos de adolescentes assaltam colegas em Esch-Belval e Clevaux No roubo em Belval um aluno foi pontapeado e arrastado com violência por três jovens à saída da escola em pleno dia. Houve mais dois assaltos violentos na segunda-feira.

Na casa do assaltante foram encontrados os objetos roubados ao adolescente, tendo a polícia apreendido os mesmos. O indivíduo foi levado para a esquadra da polícia e foi alvo de um processo criminal.

Na segunda-feira, dois adolescentes estudantes foram igualmente assaltados, com recurso a violência em Esch-Belval e Clevaux, por grupos de três jovens que os abordaram a roubaram em pleno dia, segundo relatou a polícia do Grão-Ducado.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.