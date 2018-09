O serviço de meteorologia do Luxemburgo prevê trovoada, chuva e ventos com rajadas de mais de 100 quilómetros por hora para amanhã.

Adeus verão. Chuva, trovoada e vento muito forte no domingo

Após um verão longo e quente, o outono chegou de forma abrupta ao Luxemburgo. As temperaturas começam a arrefecer este fim de semana acompanhadas de aguaceiros em alguns pontos do país. Em Reckange-sur-Mess e Echternach as temperaturas não deverão ir muito além dos 10 graus.



"Tempestade muito forte" no domingo



Apesar de este sábado ser ainda nublado com alguns raios de sol, o tempo piora bastante no domingo, segundo a Meteo Remich. A intensidade do vento deverá aumentar substancialmente, sobretudo durante a tarde. As rajadas poderão soprar a mais de 100 quilómetros por hora, acompanhadas de chuva e trovoadas intensas até á meia-noite. Sven Rock afirma ao L'essentiel que "não é possível saber com exatidão a intensidade do mau tempo que virá" e fala na possibilidade de uma "tempestade muito forte". O mau tempo deverá acalmar na próxima segunda-feira, mas as temperaturas máximas vão manter-se baixas na próxima semana: entre 13 e 15 graus. Adeus verão.

