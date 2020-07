A partir de outubro, as lojas Saturn vão mudar de cara. Os 143 trabalhadores são para manter.

Adeus Saturn. MediaMarkt chega ao Luxemburgo

A partir de outubro, as lojas Saturn vão mudar de cara. Os 143 trabalhadores são para manter.

A maior loja de eletrodomésticos e multimédia do Grão-Ducado está à beira de uma revolução. A partir de outubro, as lojas Saturn na cidade do Luxemburgo e Esch-Belval transformam-se em MediaMarkt.

Avançada pelo L'Essentiel, a notícia parte de uma decisão internacional do grupo alemão que é proprietário das duas marcas. Justifica-se em particular para reduzir os custos com a propaganda da Ceconomy AG. "Só a Alemanha mantém ambas as marcas no mesmo país", confirmou a porta-voz da sede belga que há cerca de seis anos também se viu obrigada a mudar de cara.

Os 143 trabalhadores são para manter. Além disso, a gigante alemã está a preparar uma plataforma dedicada à venda de produtos online. As entregas serão feitas em todo o país e nas lojas.

