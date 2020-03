Devido ao estado de emergência, a ADEM anunciou a simplificação do procedimento que passa a ser feito à distância.

ADEM simplifica procedimento de inscrição e solicitação do subsídio de desemprego

Perante a pandemia do novo coronavírus e a declaração do estado de emergência, a ADEM anunciou esta terça-feira que os candidatos a emprego que perderam o seu trabalho devido às consequências desta crise devem preencher um formulário online disponível na página da agência.

A ADEM deu a conhecer ainda que os seus funcionários vão entrar em contacto com os candidatos através de telefone ou e-mail para finalizar o registo. Os dados no formulário vão ser utilizados também para verificar se as condições para a obtenção do subsídio de desemprego estão preenchidas.

Os conselheiros da ADEM vão contactar os candidatos ao emprego a fim de preparar o pedido de subsídio de desemprego. Portanto, deixa de ser necessário dirigir-se a uma agência da ADEM para se inscrever ou requerer o subsídio de desemprego.

