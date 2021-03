A Agência para o Desenvolvimento do Empego (ADEM) apresentou esta quinta-feira o seu programa «Youth eAcademy» para reforçar as competências digitais dos jovens candidatos a uma vaga de emprego.

ADEM lança programa para jovens desempregados

Henrique DE BURGO A Agência para o Desenvolvimento do Empego (ADEM) apresentou esta quinta-feira o seu programa «Youth eAcademy» para reforçar as competências digitais dos jovens candidatos a uma vaga de emprego.

A ADEM sublinha numa nota divulgada às redações que "a importância das competências digitais no mercado de trabalho está a crescer e vai continuar a crescer no futuro" e que o domínio dessas habilidades é necessário no processo de procura de emprego. E é nesse sentido que o programa «Youth eAcademy» é apresentado como mais uma ferramenta "para a realização do projeto profissional" dos jovens.

A iniciativa é dirigida aos jovens com menos de 30 anos, inscritos na ADEM e que tenham completado o ensino secundário. Quem cumprir os requisitos terá acesso gratuito à plataforma de ensino à distância "Belearn", onde poderá obter formação digital em programas como Word, PowerPoint, Excel, Outlook ou Teams.

Os interessados poderão ainda optar por reforçar os seus conhecimentos sobre temas como o armazenamento de dados em 'Cloud', análise de dados, programação ou cibersegurança. As formações estão disponíveis em francês, inglês, alemão, holandês ou espanhol.

Os detalhes sobre o programa podem ser consultados no site.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.