ADEM lança formação "FutureSkills" para desempregados

A formação intensiva tem uma duração de três meses e inclui aquisição de competências nos domínios social, digital, gestão de projetos, tarefas administrativas e tratamento de dados.

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) apresentou hoje a iniciativa "FutureSkills", um novo tipo de formação que visa desenvolver as competências dos desempregados em função dos perfis procurados no mercado de trabalho.“Com a transformação digital, acelerada pela crise pandémica, os postos de trabalho estão a evoluir e muitos setores exigem novas competêcias”, refere a ADEM em comunicado.

Este projeto destina-se a candidatos selecionados pela ADEM com um nível de educação correspondente, pelo menos, ao ensino secundário, com domínio de francês e conhecimentos básicos de luxemburguês. Após a formação, os candidatos deverão colocar em prática as novas competências profissionais, realizando um estágio remunerado de seis meses no setor público (Estado, comunas, estabelecimentos públicos, entre outros organismos).

A iniciativa foi apresentada hoje pelo ministro do Trabalho e Emprego, Dan Kersch, e pela diretora da ADEM, Isabelle Schlesser, e conta com as parcerias da 'House of Training', da Câmara de Comércio, e da 'Luxembourg Life Long Learning Center', da Câmara dos Assalariados.



