Ministro Dan Kersch esclareceu os deputados acerca do assunto.

ADEM. Funcionária desviou 92 mil euros

O desvio de fundos praticado por uma funcionária da ADEM atingiu 92 mil euros, de acordo com Georges Engel, líder da comissão do Trabalho, depois de ter ouvido esclarecimentos sobre o tema em sede de comissão parlamentar da parte do ministro do Trabalho, Dan Kersch. Este esteve acompanhado por Isabelle Schlesser, diretora da instituição, indicando que o inquérito judicial em curso irá revelar se houve mais algum funcionário envolvido neste caso.

Na ocasião, de acordo com o Wort.lu, foi indicado que a funcionária em causa trabalhava "há muito tempo" para a ADEM, tendo sido entretanto afastada e ficando "sem qualquer acesso ao sistema". Citados pelo Wort.lu, Mark Spautz (CSV) e Georges Engel (LSAP) acrescentaram que se tratava de alguém que trabalhara numa empresa privada, tendo entrado na ADEM em 2013.

De acordo com as informações divulgadas à comissão do Trabalho, a funcionária tinha acesso aos dossiers dos beneficiários de subsídio de desemprego para efetuar transferências, mas aproveitava para as realizar com destino a cartões de crédito pré-pagos. A fraude foi descoberta quando a verba ultrapassou o limite autorizado, pelo que a Post rejeitou a transferência e alertou a ADEM que esta não pudera concretizar-se. Foi assim que os serviços descobriram que a situação durava há dois meses.

Quanto a possibilidades de contrariar situações deste género, Isabelle Schlesser deixou a indicação de que se proceda à "digitalização rigorosa dos dossiers de quem está à procura de emprego, nomeadamente com a numeração de todos os elementos ali constantes".



Marc Auxenfants

(O artigo original foi publicado na edição francesa do Luxemburger Wort).



