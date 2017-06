A taxa de desemprego no Luxemburgo estagnou nos 6% no mês de maio, de acordo com dados da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). No total, 15.465 pessoas estavam inscritas nos centros de emprego do país.

Apesar da taxa de desemprego se manter no 6%, a mesma que foi registada em abril, o número de desempregados inscritos na ADEM desceu 5,3% em maio deste ano, face ao período homólogo.



Desde o mês passado, dentro do grupo de pessoas com maiores dificuldades em voltar ao mercado de trabalho, o número de desempregados com problemas de saúde caiu 7%. Os desempregados pouco qualificados baixaram 9,7% e o número de pessoas desempregadas há mais de um ano desceu 7,9%.

Este ano, em maio a ADEM tinha declaradas 3.560 propostas de trabalho por preencher, mais 17,4% do que em maio de 2016.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.