"Adapto". Transporte de deficientes vai ser gratuito

O transporte para pessoas com mobilidade reduzida, o chamado "Adapto", vai ser gratuito a partir de março de 2020.

O anúncio foi feito esta segunda feira, em comunicado, pelo Ministério da Mobilidade e Obras Públicas, dois meses depois de uma petição que defendia esta medida ter entrado no site do Parlamento.

Com a introdução dos transportes gratuitos, a partir de 1 de março do próximo ano, o ministério da Mobilidade volta atrás na sua recente decisão e reconhece agora que "para não discriminar as pessoas que dependem do serviço de transporte 'Adapto', está previsto levar a cabo uma alteração, o mais rapidamente possível", para garantir que este serviço também se torne gratuito.

Recorde-se que, além da peticionária lusodescendente Ana Pinto, esta medida era também defendida pela União Luxemburguesa dos Consumidores e pela associação de defesa dos direitos dos doentes (“Patiente Vertriedung”).

Os utentes do serviço “Adapto” pagam atualmente um passe de 440 euros por ano para ir de casa para o trabalho e vice-versa.

