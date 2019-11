O debate público ocorre hoje a partir das 10:30.

Adapto. Governo apresenta novas regras

O debate público ocorre hoje a partir das 10:30.

O ministro da Mobilidade, François Bausch, apresenta hoje no Parlamento uma série de novas medidas sobre o serviço Adapto, que se tornará gratuito a partir de 1 de março de 2020, em conformidade com a gratuitidade geral dos transportes públicos, uma originalidade do novo Governo luxemburguês.

Meia dúzia de militantes do movimento associativo, agrupadas no Colectivo-P1329, foram convidadas para o debate público desta quinta-feira, no Parlamento, entre as 10:30 e as 12:00.

No entanto, aquele agrupamento também decidiu manifestar-se à porta da Câmara dos Deputados, num piquete de solidariedade, para pressionar o Governo a reforçar a mobilidade das pessoas com deficiência, para lá da gratuitidade dos transportes, neste caso concreto de mini-autocarros adaptados ao transporte de deficientes.

O coletivo, que surgiu a partir de uma petição da portuguesa Ana Pinto, vai estar atento às promessas do ministro, sobre as condições e as modalidades do novo serviço Adapto.

Avelino Gomes