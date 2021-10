No último dia do julgamento contra vários membros do CSV, o Ministério Público quer nove meses de pena suspensa e multa para o ex-presidente do partido, Frank Engel.

"CSV Frëndeskrees"

Ministério Público pede pena suspensa e multa para Frank Engel

Redação No último dia do julgamento contra vários membros do CSV, o Ministério Público quer nove meses de pena suspensa e multa para o ex-presidente do partido, Frank Engel.

O caso remonta ao início de 2020. Membros do partido denunciaram Frank Engel, presidente do CSV à data, por alegadamente ter recebido salários, através de um contrato de trabalho com a associação sem fins lucrativos "CSV Frëndeskrees", por funções que nunca chegou a realizar.

O julgamento de Engel e de outros colegas do CSV termina esta terça-feira com o Ministério Público a exigir nove meses de pena suspensa e multa para o ex-líder. Na berlinda também estão o ex-secretário-geral, Félix Eischen, e o ex-tesoureiro, André Martins, que enfrentam cada um seis meses de pena suspensa e uma multa. Também foram exigidas multas a Georges Heirendt, ex-tesoureiro, Georges Pierret, membro da associação, Elisabeth Margue e Stéphanie Weydert.

Para a procuradoria, o contrato firmado entre o ex-presidente e a entidade sem fins lucrativos é uma "obra fictícia", desde junho de 2020 a janeiro de 2021. Engel terá recebido salários indevidos de seis mil euros mensais, durante meio ano. Em contrapartida, tinha como missão procurar membros para a associação, criando posteriormente uma fundação, mas tal nunca aconteceu.



A leitura da sentença está prevista para nove de dezembro.











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.