Segundo a representante do Ministério Público (MP), o arguido "agiu de forma controlada e atirou sem necessidade".

Acusação pede 30 anos de prisão para ex-polícia que disparou contra condutor

Steve REMESCH O arguido deve ser condenado por homicídio involuntário, considera a acusação. O homem "agiu de forma controlada e disparou sem necessidade", matando um automobilista em Bonnevoie a 11 de abril de 2018.

O Ministério Público pediu esta quarta-feira 30 anos de prisão para o antigo agente da polícia que matou um condutor a 11 de abril de 2018 em Bonnevoie. Segundo o MP o homem deve ser indiciado por homicídio involuntário.

A magistrada mostrou-se convencida de que o acusado já tinha a fantasia de alvejar uma pessoa antes de entrar para a polícia. O acesso à arma foi conseguido através da entrada na polícia, o que lhe deu a oportunidade de envergar uma arma, considerou a representante do MP.

"Execução direcionada"

O ex-agente agiu de forma controlada, disparou sem necessidade, e fê-lo numa situação em que o uso de uma arma de fogo não podia mudar nada. Desviar-se para o lado seria a única reação correta, e o arguido teve todas as oportunidades para o fazer, mas decidiu matar o automobilista, constatou o MP.

A acusação fala de uma execução direcionada. Se o tribunal conceder uma pena suspensa ao ex-agente, poderá haver apenas uma suspensão parcial desta mesma.

O julgamento prossegue com as audições de defesa do arguido.

