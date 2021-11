Exigência de teste negativo à entrada em Portugal não será aplicada nos voos diretos do estrangeiro para os Açores, nem nas viagens entre a região e o continente português.

Luxemburgo 3 min.

Covid-19

Açores mantém dispensa de teste para vacinados nas viagens aéreas

Lusa Exigência de teste negativo à entrada em Portugal não será aplicada nos voos diretos do estrangeiro para os Açores, nem nas viagens entre a região e o continente português.

O Governo dos Açores esclareceu esta sexta-feira que a exigência de teste de despiste à covid-19 à entrada em Portugal não será aplicada nos voos diretos do estrangeiro para os Açores, nem nas viagens entre a região e o continente português.

“A medida que foi anunciada pelo Governo da República tem a ver com voos do estrangeiro para o território nacional. Ainda hoje [sexta-feira] confirmei com a senhora ministra da Saúde, que esta medida é exclusivamente – como no nosso entender não podia deixar de ser – para voos do estrangeiro. Os voos entre qualquer parte do território nacional com outra parte do território nacional não são objeto destas medidas”, revelou avançou, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses.

Quanto aos voos para a Região Autónoma dos Açores, “mantém-se o que está em vigor: com a apresentação do certificado verde digital de vacinação, de testagem ou de recuperação não é necessário outro qualquer teste”.

“Quem não tiver nenhuma destas situações mantém o teste à chegada”, acrescentou.

A partir de 1 de dezembro quem chegar a Portugal tem de apresentar teste negativo e certificado As regras mudaram. Por ar, terra ou mar, quem atravessar a fronteira para Porugal terá de apresentar à chegada o certificado e um teste negativo - PCR feito com 72 horas de antecedência, ou antigénio, realizado nas 48 horas anteriores. Obrigação é geral, mesmo para os vacinados.

Uma das novas medidas de contenção da pandemia de covid-19 anunciadas pelo primeiro-ministro foi a exigência de teste de despiste de infeção à entrada em Portugal, mesmo para quem já está vacinado.

Quanto ao calendário escolar dos Açores, Clélio Meneses indicou que não deverá sofrer qualquer alteração.

No continente, o regresso às aulas, após as férias de Natal, foi adiado para 10 de janeiro.

Os Açores têm atualmente 292 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus que provoca a covid-19, dos quais 227 em São Miguel, 23 na Graciosa, 20 em São Jorge, 18 na Terceira, três no Faial e um no Pico”.

Estão internados com covid-19 três doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

Até 22 de novembro, tinham vacinação completa contra a covid-19 na região 195.775 pessoas, o equivalente 82,7% da população, e 9.095 pessoas tinham recebido a dose de reforço.

Portugal continental e Açores considerados de risco elevado para viagens na UE Na atualização desta quinta-feira, a Europa está praticamente toda coberta a vermelho e a vermelho-escuro, no dia em que ultrapassou as 1,5 milhões de mortes associadas à covid-19.

O aperto do controlo aos passageiros que entram em Portugal de avião vai abranger as fronteiras terrestres, marítimos e fluviais, com a obrigatoriedade de apresentar teste negativo à covid-19, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

Tal como o primeiro-ministro, António Costa, anunciou na quinta-feira, no final do Conselho de Ministros em que foram aprovadas novas medidas de contenção da pandemia, passa a ser exigida a apresentação de certificado digital da União Europeia para todos os voos com destino a Portugal continental, havendo multas para as companhias aéreas que não observem esta exigência.





Na prática isto significa que para entrarem no avião os passageiros terão de apresentar um certificado “na modalidade de certificado de teste ou comprovativo de teste negativo (PCR ou antigénio) realizado nas 48 horas anteriores à hora de embarque”.

Estas regras para a entrada em território nacional por via área aplicam-se “com as necessárias adaptações, às fronteiras terrestres, marítimas e fluviais”, segundo precisa o comunicado do Conselho de Ministros.

As normas entram em vigor a partir das 00:00 de dia 01 de dezembro, data em que todo o território continental passa para a situação de calamidade.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.