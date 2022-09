Após a assinatura, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, vai ao Parlamento apresentar o acordo aos deputados.

Crise energética

Acordo tripartido vai ser assinado esta quarta-feira

Susy MARTINS Após a assinatura, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, vai ao Parlamento apresentar o acordo aos deputados.

O acordo tripartido alcançado na semana passada vai ser selado esta quarta-feira no Ministério de Estado.

Após o aval dos membros dos comités centrais da OGBL, LCGB e CGFP, o documento vai ser assinado às 13h30 por Governo, sindicatos e patrões. Às 16h00, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, vai ao Parlamento apresentar o acordo, sendo que cada partido tem depois 10 minutos para dar conta da sua posição.

Ao todo, foram mais de 30 horas de negociações que permitiram chegar a um compromisso.

O acordo mantém a indexação dos salários, mas apenas para o próximo ano, a limitação do preço do gás até 15% do preço atual, e um desconto de 15 cêntimos por litro no gasóleo de aquecimento. O preço da eletricidade não vai subir e o IVA será reduzido em um ponto percentual em todas as taxas. Já o salário mínimo social vai aumentar a partir de 1 de janeiro de 2023.

O pacote de medidas de apoio às famílias e empresas deverá ter um impacto de 1,2 mil milhões de euros nos cofres públicos. O objetivo é limitar o impacto da crise energética e da consequente escalada da inflação junto do consumidor e das empresas.



