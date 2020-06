Tal como os belgas, os transfronteiriços franceses mantêm o regime e trabalho à distância até 31 de agosto.

Acordo entre Luxemburgo e França prolonga teletrabalho até fim de agosto

O teletrabalho para os transfronteiriços franceses vai ser prolongado até 31 de agosto, ou seja, vão poder continuar a trabalhar à distância, sem qualquer alteração fiscal. Uma informação avançada esta manhã pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, na sua conta da rede social Twitter.

Na prática, o acordo permite aos franceses trabalharem a partir de casa durante este período de crise, sem que isso implique mexidas no regime fiscal. Isto é, o trabalho efetuado no domicílio, ao abrigo das medidas de combate à pandemia, será considerado como trabalho prestado no Luxemburgo.

Pierre Gramegna agradeceu a França por esta colaboração, sublinhando que facilita a transição tanto para os trabalhadores, como para as empresas.

Já na segunda-feira foi anunciado que Luxemburgo e Bélgica chegaram a acordo sobre as regras de teletrabalho dos transfronteiriços. Também neste caso a medida foi prolongada até ao dia 31 de agosto.

